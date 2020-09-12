Протестующие в Минске начали строить баррикады

https://static.news.ru/photo/10a49f34-f5e0-11ea-bda8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Участники акции протеста в Минске начали строить баррикады. Они приносят подручные материалы на улицу Тимирязева.

Об этом журналистам «Интерфакса» рассказали очевидцы. Среди материалов, которые используют протестующие, водоналивные блоки, которыми обычно огораживают дорожные работы.

Вся проезжая часть заполнена людьми, транспорт не может проехать по дороге.

Накануне Следственный комитет страны предупреждал об уголовной ответственности за строительство баррикад.

Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа.

По разным данным, на улицы вышли от 100 до 150 тысяч человек. Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 10 участников акции были задержаны силовиками в районе проспекта Независимости.