Протестующие ушли из центра Минска

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Боевики российской ЧВК Вагнера, которых задерживали в Белоруссии, получили травмы в результате действий белорусских силовиков. Некоторых из них после первичного медосмотра отправят на процедуру снятия побоев.

Об этом рассказал источник WarGonzo в российских следственных органах. По его словам, все травмы зафиксируют и задокументируют. Источники с белорусской стороны рассказали журналистам, что как минимум у четырёх бойцов остались...