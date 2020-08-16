Протестующие ушли из центра Минска

Акция протеста, которая проходила у здания Дома правительства в Минске, завершилась. Участники мероприятия покинули центр города.
На площади Независимости осталась лишь часть активистов,
Остальные протестующие разошлись по близлежащим районам.
Как писал NEWS.ru, 16 августа в белорусской столице у стелы «Минск — город-герой» прошла акция протеста. По разным оценкам, её численность составляла от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек. При этом люди продолжают прибывать на площадь у монумента. Затем активисты направились к Дому правительства.
Очевидцы сообщают, что в разных районах города начались задержания участников акций.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована. В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен