«Просто гнида»: Лукашенко высказался о Зеленском Лукашенко назвал Зеленского «гнидой», которой не нужен мир на Украине

Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «гнидой», которая «бегает» вокруг Белоруссии с целью заключить с ней пакт о ненападении, сообщает БелТА. По его словам, Украине не нужен мир, а сам Зеленский не болеет за свой народ.

Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал мирное урегулирование украинского конфликта единственным путем его завершения. До этого он высказал мнение, что Украина должна заключить с Россией мирный договор без предварительных условий. По словам белорусского лидера, других путей урегулирования конфликта не существует.

В свою очередь политолог Петр Колчин отметил, что президент Белоруссии сделал заявление для того, чтобы занять роль регулятора конфликта. Эксперт считает, что это уже не первая попытка белорусского лидера стать посредником между Москвой и Киевом, однако все предложения о мирном урегулировании конфликта разбиваются о готовность Киева идти на новую эскалацию. Все попытки, в том числе и недавнее заявление Китая о плане по выходу из кризиса, сталкиваются с критикой со стороны Украины. Колчин полагает, что при действующей украинской власти решить конфликт дипломатическим путем невозможно.