Политолог раскрыл цель призыва Лукашенко прекратить конфликт на Украине Политолог Колчин: Лукашенко решил стать регулятором конфликта на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об уникальном моменте для остановки боевых действий на Украине и перехода к мирным переговорам сделано в попытке занять роль регулятора конфликта, объяснил политолог Петр Колчин. В беседе с «360» он отметил, что это уже не первая попытка белорусского лидера стать посредником между Москвой и Киевом.

Новое заявление Лукашенко об уникальном моменте для остановки конфликта на Украине являются частью этого тренда и его попытки поставить себя в качестве дипломатического регулятора, — заявил политолог.

По словам эксперта, все предложения о мирном урегулировании конфликта разбиваются о желание и готовность Киева идти на новую эскалацию. Он отметил, что все попытки, в том числе и недавнее заявление Китая, призвать к переговорам сталкиваются с критикой со стороны Киева. Колчин считает, что при действующей украинской власти решить конфликт дипломатическим путем невозможно.

Все идеи разбиваются о милитаристские идеи и захватнические планы Киева, которые не могут сломить даже страны Запада, — заключил политолог.

Лукашенко ранее высказал мнение, что Украина должна заключить с Россией мирный договор без предварительных условий. По мнению белорусского лидера, других путей разрешения конфликта не существует.