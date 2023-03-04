Лукашенко назвал путь для завершения украинского конфликта Лукашенко: единственный путь завершения украинского конфликта — мир

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Единственный путь завершения украинского конфликта — мир, заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN белорусский лидер Александр Лукашенко. Он добавил, что в конце боевых действий всегда наступает мирное урегулирование.

В любом случае, в конце боевых действий наступает мир. И этот конфликт тоже закончится миром. Вопрос в том, сколько людей будет принесено в жертву, и по какой причине. Единственный путь — это мир, — сказал президент.

Лукашенко ранее высказал мнение, что Украина должна заключить с Россией мирный договор без предварительных условий. По словам белорусского лидера, других путей разрешения конфликта не существует.

Политолог Петр Колчин отметил, что заявление президента Белоруссии сделано в попытке занять роль регулятора конфликта. Эксперт считает, что это уже не первая попытка белорусского лидера стать посредником между Москвой и Киевом.

Однако Колчин добавляет, что все предложения о мирном урегулировании конфликта разбиваются о желание и готовность Киева идти на новую эскалацию. Все попытки, в том числе и недавнее заявление Китая, призвать к переговорам сталкиваются с критикой со стороны Украины. Колчин полагает, что при действующей украинской власти решить конфликт дипломатическим путем невозможно.