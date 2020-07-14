При обстреле азербайджанского села погиб местный житель

https://static.news.ru/photo/e13fda1e-c5b6-11ea-be6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.am

Во время обстрела военными Армении азербайджанского приграничного села Агдам Товузского района погиб 76-летний мужчина.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в администрации района, местный житель Азиз Азизов погиб в результате обстрела с армянской стороны. Мужчина стал первой жертвой среди мирного населения из-за конфликта на армяно-азербайджанской границе.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили об обстреле сёл на границе с Арменией из крупнокалиберного оружия и артиллерии. Под огонь армянских военных попали сёла Дондар, Агдам и Алибейли Товузского района, писал NEWS.ru.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что всю ответственность за провокацию на армяно-азербайджанской границе несёт руководство Армении.

Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении начались 12 июля. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговоров и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.