Алиев назвал власти Армении ответственными за конфликт на границе

https://static.news.ru/photo/b4cbeb42-c4fa-11ea-9d29-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Руководство Армении несёт всю ответственность за провокацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы республики, неожиданный удар по позициям Баку — очередная провокация Армении, которая привела к гибели азербайджанских военных.

Но мы предотвратили эту атаку и дали адекватный ответ, отомстили за погибших солдат. Сегодня напряжённая ситуация на границе сохранялась, — сказал Алиев на заседании Совбеза Азербайджана.

Он добавил, что вся ответственность за эту провокацию ложится на военно-политическое руководство Армении. Такие инциденты происходят, по его мнению, из-за двуличия армянских властей.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан обеспечит защиту своей территориальной целостности.

Вчера ни один сантиметр нашей территории мы не отдали врагу. Эти действия армянских властей не поддаются логике, и они представляют угрозу для самой Армении, — сказал президент Азербайджана.

Алиев также намерен, как только появится возможность, пригласить иностранных военных для того, чтобы они на месте смогли убедиться кто начал провокацию. Кроме того, он отметил, что Баку не отступит от своей принципиальной позиции по вопросу Нагорного Карабаха, который он считает своей неотъемлемой частью, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Как отметил президент, внутренняя ситуация в Армении достигла кризисной отметки, в тоже время успехи Азербайджана на международной арене её очень беспокоят и вызывают чувство зависти.

Армения уже давно пытается сформировать мнение, как будто бы Азербайджан нападает на территорию Армении. Это все ложь. Все атаки делает Армения и доказательством этому являются множество документов, видео и фото фактов, — заявил Алиев.

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Ситуация начала накаляться с полудня 12 июля, когда, по оценкам Баку, подразделения ВС Армении, грубо нарушив «режим тишины» на участке Товузского района государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В свою очередь армянское оборонное ведомство выдвинуло встречные обвинения, сообщив, что азербайджанские ВС, применив артиллерию, попытались взять силой опорный пункт, который находится в пограничном районе. В Ереване уточнили, что потерь с его стороны нет. Число же погибших азербайджанских военнослужащих возросло до трёх. Стрельба велась до поздней ночи. После нескольких часов ночного затишья обмен ударами возобновился рано утром 13 июля.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает, писал NEWS.ru.