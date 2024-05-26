Президента Грузии обвинили в измене родине Премьер Грузии Кобахидзе: президент Зурабишвили предала родину

Фото: IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Об этом он заявил, выступая на мероприятии по случаю Дня независимости. Глава правительства подчеркнул, что стране как никогда важно оберегать свою государственность.

Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента, — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее президент Грузии, несогласная с курсом правительства, назвала скандальный закон об иностранных агентах российским, противоречащим конституции и всем европейским стандартам. Она подчеркнула, что документ препятствует продвижению страны на европейском пути, и наложила на него вето.

Евросоюз намерен лишить Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если власти страны не откажутся от закона об иноагентах. Один из высокопоставленных еврочиновников заявил, что такой вариант развития событий наиболее вероятен.

Кобахидзе в свою очередь пожаловался, что один из еврокомиссаров припугнул его историей с покушением на премьера Словакии Роберта Фицо в ответ на преодоление вето на закон о прозрачности. Кто именно это был, политик не уточнил.