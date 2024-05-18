Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Фото: IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила на брифинге, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который парламент принял в третьем чтении. Она подчеркнула, что документ противоречит конституции и препятствует продвижению страны на европейском пути, передает ТАСС.

Я наложила вето на «российский» закон. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое, — заявила Зурабишвили.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что Вашингтон введет персональные санкции против руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия. По его словам, речь идет о финансовых ограничениях и ограничениях на поездки в отношении некоторых лиц.

Закон был одобрен 14 мая 84 законодателями, проголосовавшими за, против выступили 30 депутатов. Тогда Зурабишвили добавила, что предстоящие в октябре выборы дадут населению шанс «отменить» законопроект.