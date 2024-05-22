Стал известен возможный ультиматум Грузии со стороны Брюсселя FP: ЕС лишит Грузию статуса кандидата из-за закона об иноагентах

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Евросоюз лишит Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если власти страны не откажутся от закона об иноагентах, сообщил журнал Foreign Policy. Один из высокопоставленных еврочиновников заявил, что такой вариант развития событий наиболее вероятен.

Издание отмечает, что если закон не будет отозван, Еврокомиссия сообщит правительству Грузии, что не подтверждает статус кандидата «в ежегодном отчете о расширении сообщества», который должен быть представлен в октябре. Собеседник издания выразил надежду, что власти Грузии «повернут вспять направление своих действий».

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предположил, что чуть было не принятый парламентом Грузии закон об иностранных агентах может привести к санкциям в отношении республики со стороны Евросоюза. Как отметил Цахкна, грузинская сторона лишится таких преференций, как освобождение от виз и возможность стать членом Евросоюза.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала в разговоре с NEWS.ru, что США хотят превратить Грузию в подобие «раздавленной и зависимой» Украины. Вашингтон пытается раскачивать протестные настроения на территории республики, финансируя и координируя их, указала она. Сенатор добавила, что желание Тбилиси реализовывать национальную политику раздражает Запад.