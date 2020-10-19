Президент Азербайджана назвал условие приостановки военных действий

https://static.news.ru/photo/4a8ac128-121a-11eb-b056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Азербайджан остаётся привержен мирному решению конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент страны Ильхам Алиев. Он рассказал, при каких условиях Баку приостановит военные действия.

По его словам, Азербайджан не виноват в том, что конфликт сейчас находится в горячей фазе, передаёт ТАСС.

Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке. Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ, — подчеркнул он.

Он отметил, что азербайджанская сторона старалась выполнить обязательства, взятые после переговоров в Москве. Однако Армения грубо нарушила перемирие, атаковав город Гянджа.

То есть Армения демонстративно нарушила перемирие, тем самым проявив неуважение к посредникам и своим обязательствам, которые были взяты после таких длительных переговоров в Москве, — добавил он.

Глава государства уверен, что вся деятельность властей Армении направлена на срыв переговоров.

Если армянская сторона наконец осознает, что путь военных провокаций ведёт их к катастрофе, мы готовы вновь приостановить военные действия и решить вопрос за столом переговоров, — заключил Алиев.

17 октября Баку и Ереван договорилис ь о гуманитарном перемирии в Карабахе. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября, однако вскоре было нарушено. Это вызвало осуждение в ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить атаки на мирных жителей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.