Премьер-министры стран ЕАЭС приняли общий план борьбы с коронавирусом

Участники заседания межправительственного совета ЕАЭС в белорусской столице после обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории входящих в организацию стран.
Об этом
Также по итогам заседания приняли распоряжение о картах развития агроиндустрии и индустриализации ЕАЭС. Кроме того, был принят ряд документов, относящихся к маркировке товаров и программе производства космических и геоинформационных продуктов.
Белоруссия является председателем ЕАЭС в 2020 году. Заседание в Минске стало первой очной встречей премьеров «пятёрки» после длительного перерыва, связанного с пандемией.
Как передавал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко посчитал невыполнение договорённостей и сохранение барьеров в торговле главными проблемами ЕАЭС.
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