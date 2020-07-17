Премьер-министры стран ЕАЭС приняли общий план борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/df8e274e-c849-11ea-90ca-fa163e074e61_660.jpg Евразийского межправительственного совета Фото: government.ru

Участники заседания межправительственного совета ЕАЭС в белорусской столице после обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории входящих в организацию стран.

Об этом сообщает РИА Новости. Документ, который одобрили присутствовавшие на заседании главы правительств, носит название «О комплексном плане мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств — членов Евразийского экономического союза».

Также по итогам заседания приняли распоряжение о картах развития агроиндустрии и индустриализации ЕАЭС. Кроме того, был принят ряд документов, относящихся к маркировке товаров и программе производства космических и геоинформационных продуктов.

Белоруссия является председателем ЕАЭС в 2020 году. Заседание в Минске стало первой очной встречей премьеров «пятёрки» после длительного перерыва, связанного с пандемией.

Как передавал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко посчитал невыполнение договорённостей и сохранение барьеров в торговле главными проблемами ЕАЭС.