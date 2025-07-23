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23 июля 2025 в 10:50

Объявлены даты визита Пашиняна в Россию

Премьер Армении Пашинян посетит Россию для участия в экологической конференции

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Российскую Федерацию для участия в Международной конференции по охране природы и окружающей среды, сообщила пресс-служба лидера республики. Визит состоится в четверг, 24 июля. Он продлится два дня.

Премьер-министр Никол Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. Председатель правительства примет участие в Международной конференции по охране природы и окружающей среды в Республике Алтай Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе главы правительства.

Пашинян ранее пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана приехать в республику с официальным визитом. С соответствующим предложением он обратился к нему в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 июля.

Ранее в Душанбе стартовал Первый Центральноазиатский международный экономический форум. Его участники посетили пять стран мира, в том числе Россию и Казахстан. В программу форума вошли мероприятия, посвященные вопросам логистики, цифровизации, туризма и женского предпринимательства.

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