Объявлены даты визита Пашиняна в Россию Премьер Армении Пашинян посетит Россию для участия в экологической конференции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Российскую Федерацию для участия в Международной конференции по охране природы и окружающей среды, сообщила пресс-служба лидера республики. Визит состоится в четверг, 24 июля. Он продлится два дня.

Премьер-министр Никол Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. Председатель правительства примет участие в Международной конференции по охране природы и окружающей среды в Республике Алтай Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе главы правительства.

Пашинян ранее пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана приехать в республику с официальным визитом. С соответствующим предложением он обратился к нему в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 июля.

Ранее в Душанбе стартовал Первый Центральноазиатский международный экономический форум. Его участники посетили пять стран мира, в том числе Россию и Казахстан. В программу форума вошли мероприятия, посвященные вопросам логистики, цифровизации, туризма и женского предпринимательства.