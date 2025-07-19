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19 июля 2025 в 18:41

Пашинян пригласил президента Ирана посетить Армению

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана приехать в республику с официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. Приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора, состоявшегося между сторонами.

Во время беседы обсуждались темы двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и международной повестки. Также Пашинян выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате недавних событий.

Ранее Никол Пашинян заявил о высокой вероятности выхода страны из ОДКБ, отметив, что альтернатива в виде разморозки членства маловероятна. Он обвинил организацию в «нарушении обещаний по защите территориальной целостности Армении».

Вместе с тем Пашинян подчеркнул стремление Еревана избежать конфликтов с Москвой, выступая за дружественные отношения на основе взаимного уважения. Он также отметил особый характер своих рабочих контактов с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным, назвав их прозрачными и доверительными.

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