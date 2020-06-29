Правозащитники пожаловались на отбраковку подписей за соперников Лукашенко

Избиркомы Белоруссии отбраковывают большой процент подписей, поданных в поддержку выдвижения кандидатами в президенты соперников действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом заявили наблюдатели от кампании «Правозащитники за свободные выборы».
По их словам, избиркомом Фрунзенского района Минска были забракованы свыше 16% подписей. В результате признаны недействительными все собранные в районе подписи за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
В то же время процент отбраковки подписей за Лукашенко, Анну Канопатскую крайне низок,
В Витебске были признаны недействительными свыше 15% подписей за Бабарико и Цепкало, из числа подписей за Лукашенко, только 0,19%. В Гродно две районные комиссии признали недействительными подписи в поддержку Андрея Дмитриева.
Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Сбор подписей по выдвижению кандидатов завершился 19 июня. Претендентам на пост главы государства для участия в выборах необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей.
Как ранее писал NEWS.ru, Бабарико считается основным конкурентом Лукашенко. 18 июня он был задержан и отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, который он ранее возглавлял. По версии следствия, за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.
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