Правозащитники пожаловались на отбраковку подписей за соперников Лукашенко

https://static.news.ru/photo/5d72ba54-baac-11ea-a289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Избиркомы Белоруссии отбраковывают большой процент подписей, поданных в поддержку выдвижения кандидатами в президенты соперников действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом заявили наблюдатели от кампании «Правозащитники за свободные выборы».

По их словам, избиркомом Фрунзенского района Минска были забракованы свыше 16% подписей. В результате признаны недействительными все собранные в районе подписи за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

В то же время процент отбраковки подписей за Лукашенко, Анну Канопатскую крайне низок, сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

В Витебске были признаны недействительными свыше 15% подписей за Бабарико и Цепкало, из числа подписей за Лукашенко, только 0,19%. В Гродно две районные комиссии признали недействительными подписи в поддержку Андрея Дмитриева.

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Сбор подписей по выдвижению кандидатов завершился 19 июня. Претендентам на пост главы государства для участия в выборах необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей.

Как ранее писал NEWS.ru, Бабарико считается основным конкурентом Лукашенко. 18 июня он был задержан и отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, который он ранее возглавлял. По версии следствия, за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.