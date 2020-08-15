Появилось видео с вероятным моментом убийства демонстранта в Минске

https://static.news.ru/photo/c2562334-df2d-11ea-99ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Еременко/youtube.com

Журналисты Associated Press опубликовали видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён момент убийства белорусскими силовиками Александра Тарайковского, принимавшего участие в протестах в Минске.

На кадрах видно, как человек, одетый в белую майку, стоит напротив силовиков, а затем падает. На его одежде большое красное пятно. После этого силовики спокойно идут мимо него.

Накануне агентство опубликовало фотографию из этого видео.

Александр Тарайковский погиб 10 августа во время акции протеста в Минске. По версии МВД Белоруссии, у мужчины взорвалось в руке взрывное устройство. Однако супруга погибшего в это не верит. Её сомнения поддерживают и журналисты, которые покадрово проанализировали появившуюся в Интернете видеозапись инцидента. Поскольку дело происходило в тёмное время суток, на ней хорошо видны выстрелы со стороны силовиков. После одного из них Тарайковский упал на землю.

При этом в руках у него ничего не взрывалось. О том, что в районе станции метро «Пушкинская» в тот момент не было никаких взрывов, заявили и очевидцы.

15 августа на акции памяти в его честь в Минске, как писал NEWS.ru, собрались тысячи людей.