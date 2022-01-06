Зачистка площади военными в Алма-Ате попала на видео

В Сети появилось видео зачистки площади в Алма-Ате. Таким образом военные провели спецоперацию, направленную против зачинщиков беспорядков в бывшей столице Казахстана. Кадры опубликовал «Подъём» в своём Telegram-канале.

В ночь на 6 января организаторы беспорядков предприняли несколько попыток захвата административных зданий и полицейского ведомства в Алма-Ате. В результате столкновения с силовиками десятки нападавших были ликвидированы, сейчас их личности устанавливаются, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

Кроме того, утром 6 января в Алма-Ате началась масштабная зачистка улиц от мародёров. В операции приняли участие военные и представители силовых ведомств. Погромщиков взяли в кольцо в центре города, их окружили военные на БТР. Они контролируют территорию вокруг площади Республики и не позволяют погромщикам отойти к сгоревшему зданию акимата или президентской резиденции. Между военными и вооружёнными людьми завязалась перестрелка.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за резкого повышения цены на газ. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране.