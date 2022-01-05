Появились кадры убийства силовика в Алма-Ате

В Сети появилось первое документальное подтверждение применения боевого оружия митингующими в ходе массовых протестов в Казахстане. На опубликованных кадрах, размещённых в Telegram-канале «Военный обозреватель», видно, как в Алма-Ате в результате плотного огня в сторону двух, предположительно, сотрудников правопорядка падает один из них.

В соцсетях пишут о возможном тяжёлом ранении или гибели человека. Комментариев со стороны силовых ведомств Казахстана нет.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что в столкновениях погибли сотрудники правоохранительных органов.

Он также заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности. На этом посту он сменил первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Токаев не намерен покидать столицу и пообещал действовать максимально жёстко в отношении протестующих. Также Токаев отметил высокую организованность протестующих. По его мнению, это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий митингующих, которые мотивированы финансово. Кроме того, Токаев назвал их заговорщиками.

В Алма-Ате протестующие, вооружённые карабинами и автоматами, разгромили резиденцию президента Казахстана. В центре города продолжаются беспорядки, протестующие поджигают автомобили, а также спецтехнику, которая была использована силовиками. Ранее протестующие захватили аэропорт Алма-Аты.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.