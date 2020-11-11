Посол Азербайджана в РФ опроверг ввод турецких миротворцев в Карабах

https://static.news.ru/photo/f3c143e6-2450-11eb-b209-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/turk_silahli_kuvvetleri

Турция будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного российско-турецкого центра. О введении в регион турецких солдат речи не идёт, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

Разговор не идёт о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идёт о техническом контроле за исполнением сторонами заявления, — цитирует посла РБК.

Он подчеркнул, что нет необходимости в присутствии турецкого военного контингента в регионе.

10 ноября президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе, а также создание российско-турецкого центра в зоне конфликта. Позже турецкий лидер заявил, что Москва и Анкара подписали протокол о создании этого центра. Он займётся контролем за режимом прекращения огня.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Боевые действия в регионе полностью прекращены, заявили в российском Генштабе.

Как писал NEWS.ru, Минобороны РФ опубликовало карту проведения миротворческой операции в регионе. На ней указаны места наблюдательных постов в районе Лачинского коридора, который соединяет Азербайджан и Армению.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.