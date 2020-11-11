Турция и РФ подписали протокол по совместному центру контроля в Карабахе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет контролировать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Меморандум о взаимопонимании по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе был подписан сегодня утром, — цитирует ТАСС Эрдогана.

Турецкий лидер также выразил надежду, что и в Сирии будет обеспечен «справедливый мир», и подчеркнул готовность Анкары к более тесному сотрудничеству с Москвой по этому вопросу.

Как писал NEWS.ru, на территории Нагорного Карабаха полностью прекращены боевые действия. Подразделения азербайджанской и армянской армий находятся на занимаемых рубежах в соответствии с мирным соглашением. Об этом 11 ноября, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.