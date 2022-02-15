«Не Священное Писание»: Порошенко призвал отказаться от Минских соглашений
Порошенко: Украина вправе отказаться от выполнения Минских соглашений
Никита Чайка
Никита Чайка
18:55, 15 февраля 2022
Пётр ПорошенкоФото: petroporoshenko/facebook.com
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Экс-президент Украины Пётр Порошенко, в период правления которого в 2015 году были подписаны Минские соглашения, заявил в Facebook, что после поддержки Госдумой обращения о признании ДНР и ЛНР Киев имеет право выйти из обязательств по соблюдению договорённостей. Он подчеркнул, что в документ можно внести изменения, если ситуация предрасполагает к этому.
Раньше Кремль раздал там почти миллион паспортов. Провёл незаконное голосование в Госдуме. <...> С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств,— считает экс-президент Украины.
Он отметил, что не обязательно сразу же воспользоваться этим правом, нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования.
По мнению Порошенко, Минские соглашения были единственным правильным решением для сложившейся в 2014–2015 годах обстановки, так как они дали стране время на восстановление и укрепление вооружённых сил и на них основывается санкционная политика в отношении России.
Минские договорённости — это не Священное Писание, в котором люди ничего не имеют права менять. Если жизнь диктует необходимость других решений, их нужно принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну,— считает он.
Сегодня, 15 февраля, депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Глава ДНР Денис Пушилин приветствовал этот шаг.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик станет нарушением минских договорённостей. Он подчеркнул, что Альянс готов обсуждать с Россией украинский вопрос, а также двусторонние отношения.