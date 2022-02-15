«Не Священное Писание»: Порошенко призвал отказаться от Минских соглашений

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, в период правления которого в 2015 году были подписаны Минские соглашения, заявил в Facebook, что после поддержки Госдумой обращения о признании ДНР и ЛНР Киев имеет право выйти из обязательств по соблюдению договорённостей. Он подчеркнул, что в документ можно внести изменения, если ситуация предрасполагает к этому.

Раньше Кремль раздал там почти миллион паспортов. Провёл незаконное голосование в Госдуме. <...> С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств, — считает экс-президент Украины.

Он отметил, что не обязательно сразу же воспользоваться этим правом, нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования.

По мнению Порошенко, Минские соглашения были единственным правильным решением для сложившейся в 2014–2015 годах обстановки, так как они дали стране время на восстановление и укрепление вооружённых сил и на них основывается санкционная политика в отношении России.

Минские договорённости — это не Священное Писание, в котором люди ничего не имеют права менять. Если жизнь диктует необходимость других решений, их нужно принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну, — считает он.

Сегодня, 15 февраля, депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Глава ДНР Денис Пушилин приветствовал этот шаг.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик станет нарушением минских договорённостей. Он подчеркнул, что Альянс готов обсуждать с Россией украинский вопрос, а также двусторонние отношения.