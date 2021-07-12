Политтехнолог оценил вероятность повторения казахстанских протестов

Политтехнолог Марат Баширов заявил, что повторение протестов в Казахстане в ближайшее время невозможно. При этом есть вероятность массовых беспорядков по казахстанскому сценарию в других странах бывшего СССР, отметил он в беседе с Lenta.ru.

Эксперт подчеркнул , что в Казахстане Токаеву удалось взять под полный контроль силовые органы и теперь даже рядовые силовики не сомневаются — именно он продолжит руководить страной. По его мнению, история с протестами в Казахстане серьёзно отличается от других, казалось бы, похожих. Таких, как в Грузии, Белоруссии, на Украине.

Во-первых, здесь протесты были не очень-то подготовлены. А во-вторых, руководство страны предприняло довольно нестандартные действия. Если мы вспомним, то Янукович ведь очень долго колебался, прежде чем отреагировать на действия на Майдане, — пояснил Баширов.

Он предполагает, что протесты на территории стран бывшего СССР остаются возможными и именно по казахстанскому сценарию, где в беспорядках принимали участие радикальные мусульмане. Баширов добавил, что опасность радикализма в Азии заключается в другом принципе управления, ориентированном на мнение лидеров тейпов.

У мусульман же определённый религиозный лидер может высказывать своё мнение относительно социальных протестов, и именно этим, а не законом, будут руководствоваться люди, — пояснил Баширов.

Ранее стало известно, что говорить о полной нормализации обстановки в Казахстане пока рано, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. По словам главы ОДКБ, в стране будет поэтапное снятие ограничительных мер, которые были наложены в начале января на фоне массовых протестов, хотя видно, что перелом в ситуации уже наступил.