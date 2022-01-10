Политолог усомнился в том, что жив экс-президент Казахстана Назарбаев

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может быть мёртв, рассказал политолог Дмитрий Орешкин изданию Sobesednik.ru. По его словам, сомнение вызывает то, что Назарбаев не высказывается лично, пока его подчинённых обвиняют в госизмене.

Я вообще не уверен, что он жив, так как от его имени сейчас высказываются люди достаточно невысокого ранга. В то время как его людей обвиняют в госизмене. Если бы он был дееспособен и имел рычаги влияния, он своих людей не сдавал, потому что ему будет не на кого опираться. Говорят, что он вместе с Токаевым и так далее. Я не понимаю, кто играет в эту игру, — сказал Орешкин.

Он добавил, что недовольство людей, которое вылилось в протест, копилось давно. При этом, по мнению политолога, власть к произошедшему оказалась не готова — по крайней мере российская.

Первые три дня российские информагентства не знали, какую позицию отстаивать. RT молчало, и даже Песков поначалу говорил, что это внутреннее дело. Потом оказалось, что не внутреннее, и начала выстраиваться объяснительная концепция, что это какие-то заранее подготовленные иностранные агенты, что это всё придумал Черчилль в 18 году и так далее. Откуда эти иностранные агенты? Про Афганистан говорят... Но это абсолютно для совсем-совсем дураков. Правда, таких дураков много, поэтому кто-то верит, — заявил Орешкин.

Он объяснил, что проникновение 20 тысяч вооружённых иностранцев в Казахстан — где Комитет национальной безопасности всё контролирует — имеет очень низкую вероятность. Протест обусловлен внутренними причинами, и на нём начали играть политические группы.

Ввод российских войск же в Казахстан, по мнению Орешкина, понятен: Владимир Путин выстроил государство, готовое к войне на чужой территории.

При этом государство рассказывает, что оно обеспечивает народу свободу и защиту, но не обеспечивает нормальный уровень жизни и гарантии экономических и прочих прав. Раньше эта власть стремилась распространить своё влияние на весь земной шар, сейчас она просто пытается осуществить масштаб экспансии в рамках прежнего СССР, — сказал политолог.

Ранее адвокат Евгений Яворский, которого называют адвокатом «из команды Назарбаева», заявил, что причины конфликта в стране «сугубо социальные». По его мнению, проблемы зрели давно, «это видели в том числе в правительстве, однако никто не брал на себя ответственность и смелость начать их решать».