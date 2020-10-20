Политолог: Украина и Белоруссия объединятся в войне против Путина

https://static.news.ru/photo/23b81982-12de-11eb-893f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Война между Россией и Украиной неизбежна, и в этом конфликте на стороне украинцев будет также Белоруссия. Такую точку зрения изложил украинский политолог, директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.

По его мнению, это вопрос лишь нескольких дней. 25 октября в городах Украины пройдут местные выборы, и в этот же день истекает срок, установленный белорусской оппозицией президенту страны Александру Лукашенко. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что если к этому времени Лукашенко не объявит об уходе, насилие на улицах городов не прекратится, а политзаключённые не будут освобождены, то с 26 октября начнётся «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт убеждён, что эта ситуация побудит Лукашенко вступить в союз с Украиной и выступить не просто против России, а лично против президента РФ Владимира Путина.

Война с Кремлём неотвратима. Все те политики в Украине, кто сегодня выступает за Россию, за Путина, за дружбу и связи с РФ, — обречены. Они все будут уничтожены на политическом уровне, не исключены и их аресты. <...> Беларусь и Украина станут единой милитарной машиной, которая будет воевать против Путина. А Путин, естественно, будет огрызаться, — цитирует политолога «Царьград».

Говоря же о причинах предполагаемой войны, Соскин поясняет, что они заключаются в стремлении украинского президента отказаться от Минских соглашений и перейти в «будапештский формат». Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, Украиной, Великобританией и США. Его принципы, в числе прочего, регламентируют неприкосновенность государственных границ Украины, которая считает ситуацию в Донбассе нарушением договорённостей.

Политолог отмечает, что США и Великобритания готовы выступить гарантом этого формата и предоставить Украине военную поддержку. Соскин уверен, что сразу после этого Украина максимально приблизится к членству в НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщил о послании президента Украины Владимира Зеленского Верховной раде. Украинский лидер заявил о намерении построить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов крайне скептически высказался об этой инициативе.