Политолог рассказал о перспективах гражданина России Шора в Молдавии Политолог Мартынов: Илан Шор может остаться в политике «страны чудес» Молдавии

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Илан Шор

Политическая карьера молдавского политика и главы оппозиционного блока «Победа» Илана Шора после получения гражданства РФ не закончилась, рассказал NEWS.ru молдавский политолог Алексей Мартынов. По его словам, Молдавия — «страна чудес», где можно занимать государственный пост с несколькими паспортами.

Я не знаю, можно ли считать карьеру Шора в Молдавии завершенной после получения паспорта России, учитывая, что Молдавия в этом смысле — страна чудес. У подавляющего большинства политиков, депутатов, судей Конституционного суда — румынское гражданство, и это никого не удивляет. А у Шора, например, есть израильское гражданство, потому что он родился в Израиле. Ему вовсе не мешало быть депутатом парламента наличие израильского паспорта, — заявил Мартынов.

Все зависит от той конъюнктуры, которая сложится в тот или иной момент в этой стране, отметил эксперт. По его мнению, сейчас в Молдавии активизировались русофобские настроения, которые культивирует президент страны Майя Санду, и из-за этого Шора могут подвергать рестрикциям.

Напомню, что Шор — это тот самый банкир, который несколько лет назад был осужден молдавским судом за кражу из бюджета $1 млрд, что для Молдовы очень большая сумма. Но то, что он был осужден, тоже ему не мешало баллотироваться в парламент, формировать там фракцию, — сказал Мартынов.

Ранее Шор заявил о получении российского гражданства. Он отметил, что уже подавал документы на оформление паспорта РФ. На данный момент он уже стал гражданином России.

Шор на съезде молдавских оппозиционных депутатов 21 апреля в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа». После возвращения на Родину участники съезда подверглись «проверкам» в аэропорту Кишинева с задержаниями и конфискацией денег.