Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт Илан Шор заявил о получении российского гражданства

Фото: DUMITRU DORU /EPA/TASS

Илан Шор

Молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о получении российского гражданства, сообщает RT. В интервью телеканалу он признался, что ранее подавал документы и в данное время является в том числе и гражданином России.

Я подавал документы, я получил [гражданство]. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации, — сказал Шор.

Шор на съезде молдавских оппозиционных депутатов 21 апреля в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа». По его словам, блок будет готовиться к выборам президента республики и намеченному на осень референдуму о вступлении в Евросоюз.

После возвращения на родину участники съезда подверглись, по словам Шора, «безосновательным проверкам» в аэропорту Кишинева. Он рассказал, что людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой, не имея никаких законных оснований для этого.

Тем временем сообщается, что Молдавия и Евросоюз уже на следующей неделе заключат соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Кишинев усилит обмен разведданными с Брюсселем, молдавские вооруженные силы также смогут принимать участие в совместных военных учениях. Кроме того, Молдавия присоединится к совместной программе закупок оружия в рамках Евросоюза.