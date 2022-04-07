Политолог объяснил желание Лукашенко участвовать в переговорах РФ и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается восстановить во многом утраченную международную субъектность, реанимировать многовекторность внешней политики и получить свободу манёвра в постконфликтную ситуацию, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель оргкомитета общественного объединения «Гражданское согласие» (Белоруссия) Артём Агафонов. Подобным образом он прокомментировал слова главы белорусского МИД Владимира Макея о том, что итоговая встреча между российской и украинской стороной не может состояться без участия Лукашенко. Агафонов напомнил о вчерашнем телефонном разговоре между Макеем и президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, главной темой которого стали события на Украине.

Сегодня мы уже видим продолжение вот в этих заявлениях. Что интересно, то это использование в этих заявлениях термина «сепаратный мир». Но ведь сепаратный мир означает переговоры одного из союзников с противником в тайне от другого союзника без его согласия. Получается, что Лукашенко, который до сих пор уклонялся от того, что Белоруссия не является стороной конфликта, сейчас де-факто признал Украину противником, — считает Агафонов.

Он высказал предположение, что Лукашенко необходимо участие в переговорах, так как глава республики хочет каких-то преференций или возврата захваченной Украиной белорусской собственности, в том числе 1500 вагонов. По мнению Агафонова, говоря фразу «сепаратные переговоры», президент Белоруссии готов предоставить Западу «нечто», что его заинтересует ради смягчения санкционного давления на страну.

Ранее Макей заявил , что до России и Украины доведена позиция о необходимости участия Белоруссии в переговорах. По его словам, итоговая встречу между российской и украинской стороной не может состояться без участия Белоруссии, Лукашенко должен присутствовать на переговорах.

В Стамбуле 29 марта завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче и проходила в закрытом для прессы режиме. Одним из итогов переговоров стала договорённость о существенном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. После встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона в Стамбуле впервые за многие годы выразила готовность договариваться с РФ. По его мнению, Киев, по сути, согласился на принципиальные требования Москвы об отказе вступать в НАТО и размещать на территории Украины иностранные военные базы.