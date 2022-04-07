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Политолог объяснил желание Лукашенко участвовать в переговорах РФ и Украины

Политолог Агафонов объяснил желание Лукашенко участвовать в переговорах РФ и Украины
17:18, 07 апреля 2022
Политолог объяснил желание Лукашенко участвовать в переговорах РФ и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается восстановить во многом утраченную международную субъектность, реанимировать многовекторность внешней политики и получить свободу манёвра в постконфликтную ситуацию, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель оргкомитета общественного объединения «Гражданское согласие» (Белоруссия) Артём Агафонов. Подобным образом он прокомментировал слова главы белорусского МИД Владимира Макея о том, что итоговая встреча между российской и украинской стороной не может состояться без участия Лукашенко. Агафонов напомнил о вчерашнем телефонном разговоре между Макеем и президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, главной темой которого стали события на Украине.

Сегодня мы уже видим продолжение вот в этих заявлениях. Что интересно, то это использование в этих заявлениях термина «сепаратный мир». Но ведь сепаратный мир означает переговоры одного из союзников с противником в тайне от другого союзника без его согласия. Получается, что Лукашенко, который до сих пор уклонялся от того, что Белоруссия не является стороной конфликта, сейчас де-факто признал Украину противником, — считает Агафонов.

Он высказал предположение, что Лукашенко необходимо участие в переговорах, так как глава республики хочет каких-то преференций или возврата захваченной Украиной белорусской собственности, в том числе 1500 вагонов. По мнению Агафонова, говоря фразу «сепаратные переговоры», президент Белоруссии готов предоставить Западу «нечто», что его заинтересует ради смягчения санкционного давления на страну.

Ранее Макей заявил, что до России и Украины доведена позиция о необходимости участия Белоруссии в переговорах. По его словам, итоговая встречу между российской и украинской стороной не может состояться без участия Белоруссии, Лукашенко должен присутствовать на переговорах.

В Стамбуле 29 марта завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче и проходила в закрытом для прессы режиме. Одним из итогов переговоров стала договорённость о существенном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. После встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона в Стамбуле впервые за многие годы выразила готовность договариваться с РФ. По его мнению, Киев, по сути, согласился на принципиальные требования Москвы об отказе вступать в НАТО и размещать на территории Украины иностранные военные базы.

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