Политолог назвал нового главу Белоруссии в случае ухода Лукашенко

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Белорусский политический аналитик Александр Класковский, комментируя забастовки в Белоруссии, назвал возможного приемника Александра Лукашенко, если он покинет свой пост.

Что касается выборов, то теоретически, если президент не может исполнять свои обязанности, власть переходит к премьер-министру — это Роман Головченко. Он выглядит абсолютно лояльным Лукашенко. Но сегодня о лояльности можно говорить с большой натяжкой, — отметил эксперт.

По его словам, белорусский лидер «будет держаться за власть до последнего». Он напомнил, что бывший кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская обещала провести новые выборы через 6 месяцев в случае своей победы. Это ставит под удар «политиков старой волны». Им придётся заняться сторону Лукашенко или переметнуться на другую сторону, надеясь на амнистию.

В свою очередь Андрей Суздальцев заявил, что «все бюллетени уже сожжены, пересчитывать нечего». Новые выборы под контролем прежнего ЦИК опять закончатся победой Лукашенко. Однако если его всё-таки свергнут, то за пост главы государства развернётся тяжёлая политическая борьба. Россия не готова к такой ситуации. Власть может попасть к прозападным силам, сообщает «MK».

С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста. Демонстранты недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч митингующих.

По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что Евросоюз должен поддержать участников мирных акций в Белоруссии.