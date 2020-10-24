Политолог: идеи Тихановской одобрил бы Троцкий, но к успеху они не приведут

https://static.news.ru/photo/c24a465a-177b-11eb-ac43-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: instagram.com/prezident.sveta

Смысл в призывах экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к забастовкам есть, но успехом эта кампания не обернётся. Так считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Троцкий назвал бы действия Тихановской правильными, поскольку речь идёт о попытке принести политическому режиму Белоруссии значительный ущерб. Если взять проект общенациональной забастовки, то реальных возможностей у Тихановской нет. Предприятия, которые являются основой белорусской экономики, такие призывы не поддержат, — приводит слова специалиста «Экономика сегодня».

Среди минусов идеи оппозиционного политика Межевич отметил и то, что призыв к забастовке распространяется на бизнес и предприятия коммунальной сферы.

Абсурд ситуации очевиден, поэтому даже те белорусские граждане, которые критически относятся к Лукашенко, на такие призывы не ответят. У Тихановской существует аберрация сознания — она уверена, что все, кто против Лукашенко, за неё, но это не так, — резюмирует Межевич.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке после того, как власти не выполнили «народный ультиматум». К забастовке среди прочих присоединились сотрудники ряда госпредприятий. Но во многих компаниях официально сообщают , что продолжают работу.

Ранее NEWS.ru писал, что помощник министра промышленности Белоруссии Чеслав Шульга отреагировал на сообщения о массовых забастовках на предприятиях в стране. По его словам, в ведомство подобной информации не поступало.