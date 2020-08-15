Пограничники не впустили в Белоруссию подозрительных туристов из Польши

https://static.news.ru/photo/06d2264c-ded5-11ea-9a41-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Белорусские пограничники отказали во въезде в страну двум гражданам Польши, которые утверждали, что прибыли исключительно с туристическими целями. При этом содержимое их багажа показалось пограничникам подозрительным.

Молодые люди 1990 и 1996 годов рождения заявили, что профессионально занимаются альпинизмом. Однако в их рюкзаках из всего необходимого снаряжения были только верёвка, карабины и обвязы. Остальное содержимое багажа составляла профессиональная аппаратура для фото- и видеосъёмки, включая квадрокоптер, ноутбуки, большое количество электронных накопителей, а также спальные мешки и палатки.

Кроме того, в смартфоне одного из граждан Польши были обнаружены скриншоты известного вбросами недостоверной информации Telegram-канала, список белорусских городов, где проходят протестные акции, контакты правозащитников и районных отделов милиции. При этом молодые люди утверждали, что происходящими в Белоруссии событиями не интересуются.

В связи с этим, а также на основании того, что поляки не смогли документально подтвердить место своего проживания в Минске, во въезде в республику им было отказано.

Ближайшим рейсом они отправлены обратно в Варшаву, — сообщается на сайте Госпогранкомитета Белоруссии.

Протестные акции в республике проходят с 9 августа. Поводом для них послужили обнародованные ЦИК итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В стычках между силовиками и демонстрантами пострадали десятки человек, свыше шести тысяч протестующих были задержаны.

Власти ряда европейских стран сочли прошедшие в Белоруссии выборы не соответствующими демократическим принципам и осудили насилие в отношение митингующих.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал белорусские власти провести новые выборы главы государства. Он также предложил открыть границы страны для «подвергнувшихся репрессиям» белорусов.