Песков оценил назначение в Казахстане обвиняемого в русофобии министра
Песков: министра информации Умарова нужно будет оценивать по действиям на новом посту
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:23, 13 января 2022
Аскар УмаровФото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, который ранее допускал спорные высказывания о России. По словам Пескова, об Умарове необходимо будет судить по его действиям в новой роли, передает ТАСС.
О новом мининформации Казахстана Умарове следует судить по его заявлениям и шагам в новом статусе, Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны, — заявил Песков.
Сам Умаров отверг обвинения в русофобии. Он сообщил, что его образ искусственно демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства государства, большая часть чиновников ранее не занимала данных постов. Сохранить должности смогли только главы МИД, Минобороны и МВД.
Как выяснилось, несколько лет назад различные издания писали о том, что ныне назначенный министр информации Аскар Умаров под ником TurkMedia публиковал в соцсетях скандальные посты и комментарии. В частности, русских жителей Казахстана он называл «навязанной диаспорой» и «руснёй», а Великую Отечественную войну — чужой войной.