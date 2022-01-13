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Песков оценил назначение в Казахстане обвиняемого в русофобии министра

Песков: министра информации Умарова нужно будет оценивать по действиям на новом посту
13:23, 13 января 2022
Песков оценил назначение в Казахстане обвиняемого в русофобии министра Аскар Умаров Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, который ранее допускал спорные высказывания о России. По словам Пескова, об Умарове необходимо будет судить по его действиям в новой роли, передает ТАСС. 

О новом мининформации Казахстана Умарове следует судить по его заявлениям и шагам в новом статусе, Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны, — заявил Песков.

Сам Умаров отверг обвинения в русофобии. Он сообщил, что его образ искусственно демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства государства, большая часть чиновников ранее не занимала данных постов. Сохранить должности смогли только главы МИД, Минобороны и МВД.

Как выяснилось, несколько лет назад различные издания писали о том, что ныне назначенный министр информации Аскар Умаров под ником TurkMedia публиковал в соцсетях скандальные посты и комментарии. В частности, русских жителей Казахстана он называл «навязанной диаспорой» и «руснёй», а Великую Отечественную войну — чужой войной.

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