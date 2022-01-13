Песков оценил назначение в Казахстане обвиняемого в русофобии министра

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, который ранее допускал спорные высказывания о России. По словам Пескова, об Умарове необходимо будет судить по его действиям в новой роли, передает ТАСС.

О новом мининформации Казахстана Умарове следует судить по его заявлениям и шагам в новом статусе, Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны, — заявил Песков.

Сам Умаров отверг обвинения в русофобии. Он сообщил, что его образ искусственно демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства государства, большая часть чиновников ранее не занимала данных постов. Сохранить должности смогли только главы МИД, Минобороны и МВД.