Пашинян заявил, что Армения не обещала открыть Зангезурский коридор

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Никол Пашинян

Армения никогда не обещала открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он гарантировал денежное вознаграждение тому, кто найдет такой пункт в трехстороннем заявлении от 2020 года, передает ТАСС.

В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нигде не прописано, что мы должны открыть так называемый Зангезурский коридор. Если кто-то в данном документе найдет такой пункт, я обещаю денежное вознаграждение. Но такого нет в этом документе, — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что все региональные коммуникации должны оставаться под юрисдикцией тех стран, по которым они проходят.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не откроет границу с Арменией, кроме как в рамках запуска Зангезурского коридора. Он подчеркнул, что люди и грузы из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику должны проходить через территорию Армении без проверки, в противном случае республика навсегда останется тупиком.

До этого представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков сообщил, что Зангезурский коридор будет построен без Армении. По его словам, Баку перешел к конкретным действиям, отдав предпочтение созданию транспортного сообщения через территорию Ирана. За три года Армения даже не приступила к технико-экономическому исследованию 42-километрового участка, подчеркнул он.

В свою очередь в Турции заявили, что строительство Зангезурского коридора будет завершено примерно в 2028 году. Азербайджанская часть маршрута почти доделана. Турецкий участок составит 224 километра и будет строиться на протяжении порядка пяти лет.