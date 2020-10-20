Пашинян уволил связанную с оборонной сферой высокопоставленную чиновницу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности Татев Антонян.
Об этом
Ранее Пашинян выразил готовность приехать в Москву для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передавал NEWS.ru. Армянский премьер заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен решаться мирным путём на основе компромисса.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.