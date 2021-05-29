Пашинян рассказал, кто может быть размещён на границе с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/cd0dede8-c069-11eb-aae8-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на армяно-азербайджанской границе в случае отвода войск двух стран могут быть размещены российские пограничники, либо наблюдательные группы сопредседательства Минской группы ОБСЕ, либо их комбинация. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Если Россия согласна с идей, то это могут быть российские пограничники, либо наблюдательские группы сопредседательства Минской группы ОБСЕ, либо комбинация пограничников и наблюдателей одновременно, — заявил политик. , —политик.

По его словам, те силы, которые будут присутствовать на границе, должны гарантировать вывод войск. Политик отметил, что в Ереване готовы вывести войска, после чего может начаться процесс по демаркации и делимитации границ.

27 мая Азербайджан заявил, что шесть армянских военных были задержаны при попытке перейти границу. Армянская сторона утверждает, что солдаты попали в плен при проведении инженерных работ.

Позже в МИД Азербайджана рассказали, что военные входили в состав двух диверсионных групп, которые минировали дорогу. Она вела по территории Азербайджана к позициям ВС Республики.