Пашинян обвинил страны ОДКБ в помощи Азербайджану в Карабахе Пашинян: две страны ОДКБ помогали Азербайджану в столкновениях в 2020 году

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности помогали Азербайджану во время военных столкновений в Карабахе в 2020 году, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, которые передает ТАСС, речь идет о двух государствах. Однако глава армянского правительства не стал называть эти страны.

В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас, — сказал Пашинян в парламенте.

До этого премьер-министр Армении заявил, что Ереван и Баку не могут представить себе мирный процесс, так как не знают, что это такое. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, которые когда-то казались невероятными. Пашинян также отметил, что подписание документа между Ереваном и Баку о делимитации участка границы является большой удачей. Важно, что делимитация проходит в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, добавил он.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика заинтересована в переговорах с Азербайджаном. Он отметил, что диалог Еревана и Баку в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.