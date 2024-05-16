Пашинян раскрыл, что считает большой удачей в договоренностях с Баку Пашинян назвал большой удачей договоренность о делимитации участка границы

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Подписание документа между Ереваном и Баку о делимитации участка границы является большой удачей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, фрагмент которого приводит Armenia Today. По его словам, важно, что делимитация проходит в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года. Это, уверен он, существенно снижает вероятность эскалации и военных конфликтов.

Считаю большой удачей подписание протокола комиссиями Армении и Азербайджана. Впервые у нас есть граница, которая делимитирована. Это краеугольный камень нашего суверенитета, уровень безопасности повысится, — заверил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку не могут представить себе мирный процесс, так как не знают, что это такое. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, которые когда-то казались невероятными.

До этого армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что подписание мирного договора между Баку и Ереваном содействует установлению стабильного мира в регионе. По словам дипломата, Армения заинтересована в восстановлении транспортного сообщения с Азербайджаном. Регулирование железнодорожного сообщения, отметил он, будет взаимным и основанным на принципе равенства.