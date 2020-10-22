Пашинян готов встреться с Алиевым в Москве

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Премьер-министр Армении Никола Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве. Однако для этого нужны «предпосылки».

Политик отметил, что официального приглашения не было, но и он, и Алиев заявляли о готовности встретиться и попытаться решить конфликт дипломатическим путём, передаёт «Интерфакс».

Конечно же, я готов, но нужно, чтобы для плодотворности такой встречи были необходимые предпосылки, — подчеркнул он.

Пашинян добавил, что субстантивные переговоры означают «окончательное решение проблемы Нагорного Карабаха».

Ранее, как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе и заявил, что, несмотря на московские договорённости, добиться перемирия пока не удалось.

Глава государства отметил, что РФ всегда имела тесные связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном, а Баку и Ереван для Москвы являются равными партнёрами.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.