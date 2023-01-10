Пашинян допустил обращение в СБ ООН для отправки миротворцев в Карабах Пашинян допустил обращение в СБ ООН для отправки многонациональной миссии миротворцев в Карабах

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга не исключил возможности обращения в Совбез ООН для направления в Карабах многонациональной миротворческой миссии по истечении мандата российских миротворцев в 2025 году. По его словам, сейчас Ереван не может это сделать, поскольку «это будет означать, что мы обращаемся в СБ ООН против России».

Одно однозначно — после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет, — сказал Пашинян.

По его словам, если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Карабаха, то может обратиться в СБ ООН для направлении дополнительной многонациональной миротворческой группировки.

Премьер-министр добавил, что страны — члены ОДКБ «де-юре не нейтральны в вопросе Карабаха, поскольку являются союзниками Армении, и де-факто не нейтральны, поскольку с Азербайджаном имеют более глубокие экономические и политические отношения, чем с Арменией». Так он прокомментировал возможность ввода в Карабах многонациональной миротворческой миссии ОДКБ.

Это теоретическая идея, которая не улучшит ситуацию, может, наоборот, ухудшит, — сказал он.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не критикует российских миротворцев, но выражает обеспокоенность по поводу их деятельности в Карабахе. По его словам, в ряде случаев миротворцы не реагировали на нарушения договоренностей азербайджанской стороной.