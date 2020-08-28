Оппозиционер Колесникова просит людей в Минске не подходить к ОМОНу

https://static.news.ru/photo/fec9993a-eacd-11ea-ba79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Один из лидеров оппозиции Белоруссии, член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова призвала участников несанкционированного митинга в Минске не подходить близко к ОМОНу и специальным заграждениям силовиков около резиденции лидера республики Александра Лукашенко.

Протестующие подошли в район Дворца независимости. Путь им преградили силовики. Кроме того, к административному зданию подошли несколько бронетранспортёров. На место шествия приехала и Колесникова. Её сопровождают коллеги по КС, передаёт РИА Новости.

Не поддавайтесь на провокации, отойдите от заграждения, — попросила Колесникова через мегафон.

Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разных возрастов, в том числе дети. За два часа протестной акции белорусской оппозиции, которая проходит в центре Минска, силовики задержали 125 человек.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала. Она инициировала создание Координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника российского информационного агентства ТАСС Ивана Колыганова 30 августа задержали в Минске. Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, корреспондента доставили в РУВД Октябрьское.