Оперштаб: Россия с 1 августа увеличит число рейсов в Белоруссию

Россия увеличит число рейсов с Белоруссией со следующего месяца. Теперь по маршруту Москва — Минск их количество достигнет 20 в неделю. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Белоруссию по маршрутам Москва — Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте, — говорится в сообщении.

При этом ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в вопросе открытия прямых авиарейсов в Крым Минску следует учитывать экономический аспект и возможные европейские санкции.

25 мая постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал ещё одним поводом открыть авиасообщение между полуостровом и Минском воздушную блокаду Белоруссии.

Накануне стало известно, что авиакомпания S7 Airlines ожидает появления официальных документов по возобновлению полётов из России во Францию и Чехию.