Авиакомпания S7 рассматривает возможность открыть рейсы во Францию и Чехию

Авиакомпания S7 Airlines ожидает появления официальных документов по возобновлению полётов из России во Францию и Чехию, сообщает ТАСС.

О возобновлении с 24 июля регулярного авиасообщения с этими странами стало известно 14 июля от оперштаба по коронавирусу.

S7 Airlines ожидает публикации официальных документов по открытию авиасообщения с Францией и Чехией. После их изучения мы примем решение о запросе соответствующих допусков у авиационных властей, — пояснили агентству в компании.

Ранее стало известно, что полёты во Францию будут осуществляться четырьмя рейсами в неделю. Самолёты будут курсировать между столицами двух государств. Исключение составит только Ницца. Туда вылетать лайнеры будут из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга.