Очевидцы сообщили о десяти БТР у Дворца независимости в Минске

https://static.news.ru/photo/910973b0-f041-11ea-b3e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

У Дворца независимости, который является резиденцией действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, стоят десять бронетранспортёров (БТР).

По словам очевидцев, на улицах, прилегающих к резиденции Лукашенко, видны автозаки, бронированные машины и водомёты, сообщает ТАСС.

Ранее несколько тысяч белорусов вышли на так называемый «Марш единства». Прийти на эту акцию людей призвала экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Европе.

Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по воскресеньям. Их участники считают, что официальные результаты голосования, согласно которым победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Они требуют его отставки и новых, честных выборов.

Как писал NEWS.ru, 5 сентября в Минске силовики задержали не более 30 человек. По словам пресс-секретаря ГУ МВД Минска Натальи Ганусевич, эти люди принимали участие в несанкционированных акциях протеста. Задержанных доставили в территориальные РУВД.