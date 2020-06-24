На Украине оспорили законопроект о выезде в Россию по заграничным паспортам

https://static.news.ru/photo/5e00c024-b638-11ea-b6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила об оспаривании законопроекта, который предусматривает выезд граждан Украины на территорию России по заграничным паспортам.

Поступило два иска к кабинету министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией. В частности, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление КМУ от 18 декабря 2019 года №1056 «О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией», — цитирует сообщение РИА Новости.

Новые правила пересечения границы в декабре 2019 года предложил занимавший должность премьер-министра Украины Алексей Гончарук. Они вступили в силу с 1 марта 2020 года. На данный момент сотрудники суда решают вопрос об открытии производств по этим искам.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года выяснилось, что украинские пограничники брали взятки на границе с Россией. К такому выводу пришло Государственное бюро расследований.