На Украине не верят в коронавирус у Тимошенко и её семьи

https://static.news.ru/photo/cb3250ea-e630-11ea-b66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Украины активно обсуждают сообщение об инфицировании COVID-19 Юлии Тимошенко, её дочери Евгении и зятя Артура Чечёткина.

По словам пресс-секретаря бывшего премьера Украины Марины Сороки, состояние здоровья Тимошенко можно охарактеризовать как «тяжёлое», однако та борется.

Тем не менее многие украинцы засомневались в ухудшении здоровья Тимошенко, ведь Сорока не виделась с политиком более двух недель из-за планового отпуска, уточняет «МК». Что касается противников партии «Батькивщина», они считают, что заражение Тимошенко — это не что иное, как предвыборный пиар.

В День Независимости Украины, 24 августа, Тимошенко призвала граждан страны «беречь себя». В своём посте, опубликованном в Facebook, политик поблагодарила подписчиков за поддержку и отметила, что вирус, «которого нет», на самом деле существует.

Ранее NEWS.ru писал, что три депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщила замглавы фракции и глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук.