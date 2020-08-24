На Украине не верят в коронавирус у Тимошенко и её семьи

Жители Украины активно обсуждают сообщение об инфицировании COVID-19 Юлии Тимошенко, её дочери Евгении и зятя Артура Чечёткина.
По словам пресс-секретаря бывшего премьера Украины Марины Сороки, состояние здоровья Тимошенко можно охарактеризовать как «тяжёлое», однако та борется.
Тем не менее многие украинцы засомневались в ухудшении здоровья Тимошенко, ведь Сорока не виделась с политиком более двух недель из-за планового отпуска,
В День Независимости Украины, 24 августа, Тимошенко призвала граждан страны «беречь себя». В своём посте, опубликованном в Facebook, политик поблагодарила подписчиков за поддержку и отметила, что вирус, «которого нет», на самом деле существует.
Ранее NEWS.ru писал, что три депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщила замглавы фракции и глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук.
Добавьте наши новости в избранные источники