На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника силовиков

https://static.news.ru/photo/0c18ed1c-de48-11ea-a2fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Спецтехника силовиков прибыла к площади Независимости в Минске, на которой собралась многотысячная толпа протестующих.

Митингующие сидят на площади, демонстрируя мирный характер акции. Военнослужащие внутренних войск, охраняющие Дом правительства, общаются с участниками акции, просят вести себя спокойно и не приближаться к ним, сообщает РИА Новости.

Демонстранты, в свою очередь, воздерживаются от провокаций, но при этом отказываются покидать площадь.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов главы государства. Поводом для них послужили итоги голосования, согласно которым победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко.

При разгоне протестующих силовики применяли резиновые пули, водомёты и светошумовые гранаты. В результате стычек пострадали десятки человек, более шести тысяч митингующих задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что продолжать белорусов протесты призвал экс-претендент на пост президента республики и один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало. Он подчеркнул, что акции должны быть мирными.