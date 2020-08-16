На митинг сторонников Лукашенко в Минске приехали представители властей

https://static.news.ru/photo/3d0293a0-dfac-11ea-93ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В митинге в поддержку президента Александра Лукашенко в Минске примут участие представители власти.

Как сообщает агентство «Sputnik Беларусь», на площадь Независимости, где пройдёт акция, приехали премьер-министр Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Ранее стало известно, что на место проведения митинга прибыл президентский кортеж. К месту также приезжают транспортные автомобили ОМОНа и автозаки. Машины силовиков останавливаются за Домом правительства и со стороны улицы Советская.

Митинг в поддержку президента должен был начаться в 12:00 (время совпадает с московским), однако был задержан на час. Уже на 14 часов запланировано шествие по проспекту оппозиции. В настоящее время небольшие группы сторонников оппозиции собираются на площади Якуба Коласа. Проезжающие автомобили приветствуют их гудками.

Ранее сторонники Светланы Тихановской, претендующей на пост президента Белоруссии, заявили о готовности обсуждать с властями республики условия ухода со своего поста действующего лидера Александра Лукашенко. Они отметили, что смотрят на мирные акции протеста в Белоруссии с надеждой. Также подчеркнули, что разгоны демонстрантов силовиками не должны повториться, писал NEWS.ru.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.