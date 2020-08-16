На митинг сторонников Лукашенко в Минске приехали представители властей

В митинге в поддержку президента Александра Лукашенко в Минске примут участие представители власти.
Как
Ранее стало известно, что на место проведения митинга прибыл президентский кортеж. К месту также приезжают транспортные автомобили ОМОНа и автозаки. Машины силовиков останавливаются за Домом правительства и со стороны улицы Советская.
Митинг в поддержку президента должен был начаться в 12:00 (время совпадает с московским), однако был задержан на час. Уже на 14 часов запланировано шествие по проспекту оппозиции. В настоящее время небольшие группы сторонников оппозиции собираются на площади Якуба Коласа. Проезжающие автомобили приветствуют их гудками.
Ранее сторонники Светланы Тихановской, претендующей на пост президента Белоруссии, заявили о готовности обсуждать с властями республики условия ухода со своего поста действующего лидера Александра Лукашенко. Они отметили, что смотрят на мирные акции протеста в Белоруссии с надеждой. Также подчеркнули, что разгоны демонстрантов силовиками не должны повториться, писал NEWS.ru.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.
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