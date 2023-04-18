«На фронте как у нас дела?»: Лукашенко предложил помощь ДНР Лукашенко предложил помощь Донецкой Народной Республике

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и спросил, чем Минск может помочь Донецку. Слова политика передает БелТА. Лукашенко подчеркнул, что хотел бы из первых уст услышать, как на самом деле обстоят дела в ДНР.

На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок — он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь? — спросил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что у сторон впереди еще много работы. Он подчеркнул необходимость восстановления, в частности, сельского хозяйства и промышленных предприятий.

И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать, — заключил Лукашенко.

Ранее президент республики сказал, что Белоруссии нужны гарантии безопасности от России на cлучай внешней агрессии. Он также отметил, что Москва и Минск должны проанализировать договоры по безопасности или подписать новый для ее уcиления. Лукашенко также отметил, что поcле зaключения в 1994 году Будапештского меморандума Запад клялся «предоcтавить полную безопасность Казахстану, Укрaине и Белоруссии», однако зaтем «растоптал эти договоренности».