Лукашенко сообщил Шойгу, что ему нужно от России Лукашенко сообщил Шойгу, что Белоруссии от России нужны гарантии защиты

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссии нужны гарантии безопасности от России на случай внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске, передает БелТА. Он также отметил, что Москва и Минск должны проанализировать договоры по безопасности или подписать новый для ее усиления.

Минску нужны гарантии защиты со стороны РФ Беларуси как собственной территории в случае внешней агрессии, — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что поcле заключения в 1994 году Будапештского меморандума, в котором Запад клялся «предоcтавить полную безопасность Казахстану, Укрaине и Белоруссии», однако затем растоптал эти договоренности и «никакой безопаcности нет».

Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения - Беларуси и России, - посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси, — резюмировал Лукашенко.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли 6 апреля в Кремле. По результатам общения Путин объявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства. По словам президента России, нужно заняться стратегическим планированием и укреплять системы безопасности Союзного государства для «устойчивого поступательного социально-экономического развития». Советы безопасности двух стран приступили к работе по данному вопросу.