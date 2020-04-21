«Мы прорвёмся»: Лукашенко прокомментировал идею о введении карантина

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия для введения карантина в стране. По его словам, это произойдёт, если ситуация с распространением вируса усложнится.

В настоящий момент нет необходимости в дополнительных ограничениях, уверен политик.

Если всё будет так, как сейчас, мы прорвёмся, — передаёт РИА Новости.

Накануне, как писал NEWS.ru, Лукашенко сообщил, что белорусские власти пока ни в чём не ошиблись в борьбе с распространением коронавируса. Он попросил сограждан прекратить «чесночно-имбирный психоз», вызванный пандемией, и призвал питаться традиционной для страны пищей.

В стране, несмотря на распространение коронавируса, не введён карантин. Открыты учебные заведения, проводятся массовые мероприятия. Посещая Ляденский храм, глава государства заявил , что в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. Хотя ранее глава Белорусской православной церкви призывал верующих не ходить в церкви в эти дни. Кроме того, министр здравоохранения выразил надежду, что все проведут праздник дома.

Врачи в Белоруссии выявили более шести тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом, 51 человек с подтверждённым диагнозом скончался.