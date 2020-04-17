Лукашенко: не стоит закрывать людям дорогу к храму из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a45eee88-8226-11ea-bec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что даже в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. Об этом он заявил в ходе посещения в праздник Пасхи Свято- Благовещенской Ляденской церкви в 45 километрах от Минска.

Он приехал в храм вместе со своим младшим сыном Николаем. Кратко пообщавшись с прихожанами, он зажёг свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.

Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год. Я всегда приходил и буду приходить в храм, как бы ни складывались обстоятельства. Это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Бог, увидев это, обязательно поможет, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Ранее глава Белорусской православной церкви призывал верующих не ходить в храм в эти дни. Кроме того, министр здравоохранения выразил надежду, что все проведут праздник дома.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье (12 апреля) одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Сейчас в Белоруссии коронавирусной инфекцией заразились 4779 человек, 45 умерли. 17 апреля коронавирус подтвердился у 419 медицинских работников соседней республики. Тесты на COVID-19 Минск получает от Москвы на безвозмездной основе.

Ранее бывший санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал Александру Лукашенко давать советы колхозникам, а не оценивать точность российских тест-систем на коронавирус. Так он ответил президенту Белоруссии, заявившему, что технологии из РФ дают неверные результаты, писал NEWS.ru.